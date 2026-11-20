Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель высмеяла надежды Владимира Зеленского на новую помощь от США после начала работы нового Конгресса. Об этом она написала в соцсети.

По словам Мендель, неизвестно, сохранится ли Украина к тому времени, поскольку ни одна страна не способна бесконечно выдерживать столь масштабные человеческие потери. При этом она иронично отметила, что сам Зеленский, судя по всему, рассчитывает на «много весен, много путешествий и немало приятных моментов».

Так Мендель прокомментировала слова украинского лидера о том, что «после зимы наступит не только весна, но и Конгресс». Зеленский надеется на выделение Киеву дополнительной помощи новым составом Конгресса США. Мендель, в свою очередь, напомнила, что внешняя политика страны находится в ведении американского президента.

Ранее военкор Стешин увидел божий промысел в ударе по особняку Кучмы.