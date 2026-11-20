С начала 2026 года Московская область отправила на экспорт 40,7 тыс. тонн кефира, йогуртов, ряженки и другой кисломолочной продукции. Стоимость поставок за рубеж увеличилась почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Главным покупателем подмосковной кисломолочной продукции стал Казахстан, куда отгрузили 11,3 тыс. тонн. В пятерку крупнейших импортеров также вошли Узбекистан (6 тыс. тонн), Таджикистан (5,8 тыс. тонн), Туркменистан (3,6 тыс. тонн) и Беларусь (3,5 тыс. тонн). На эти пять стран приходится почти 78% всей экспортной выручки в этой категории, причем на Казахстан — почти треть.

Регион занимает первое место в России по выпуску кисломолочной продукции — здесь производят примерно каждую шестую тонну в стране.

За девять месяцев 2026 года предприятия Подмосковья выпустили 366,5 тыс. тонн кисломолочных продуктов (без учета творога и творожных изделий), что на 2% выше прошлогоднего уровня. Этот объем составляет 43% от всего производства в Центральном федеральном округе и около 17% — от общероссийского.

Развитие АПК — ключевое направление нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках выставки «День поля» в деревне Бунятино Дмитровского округа обсудил с аграриями развитие сельскохозяйственной отрасли в Подмосковье.