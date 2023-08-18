Заместитель Минобороны Горемыкин: НАТО объявило России холодную войну

Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин высказал мнение, что нынешние отношения между Россией, Западом и США – это холодная война, которую спровоцировали члены НАТО.

«В документах саммита Россия названа «самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса». Коллективный Запад не готов мириться с формированием многополярного мира, намерен отстаивать свою гегемонию всеми средствами», – отмечает начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин

Виктор Горемыкин считает, что Запад стал называть Россию главной угрозой для альянса из-за того, что не готовы мириться с многополярностью мира, а хотят доминировать во всех вопросах, пишет агентство «РИА Новости». Для достижения главенствования в США готовы использовать любые методы, в том числе военные.

НАТО намерено поддерживать Украину не только во время проведения СВО, но и после. Армия будет модернизирована под стандарты, принятые альянсом. НАТО заявляют о намерении передать оружие более дальнего действия. При этом Киев принуждают идти в наступление, даже несмотря на большие потери.

«НАТО использует украинский кризис как повод для наращивания своих группировок. Запущен очередной этап расширения альянса. В Восточной и Центральной Европе модернизируется военная инфраструктура, размещается ударное вооружение», - отмечает начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин

Запад продолжает передавать оружие Киеву. Также в альянсе уже заявили, что в случае подозрения об угрозе со стороны РФ в адрес одной из стран НАТО, в течение трех дней альянс будет в полной боевой готовности и даст отпор. В этих условиях у Москвы и Минска нет другого выбора, как объединяться и противостоять НАТО.

«Белорусской стороне передан оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», способный применять ракеты в ядерном оснащении. Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия», - рассказал Виктор Горемыкин

Таким мнением Виктор Горемыкин поделился во время выступления на II Международном антифашистском конгрессе, который проходит в Минске.