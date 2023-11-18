Заммэр Москвы рассказал о корректировке работы системы отопления из-за резкого похолодания

Заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков на странице в интернет-мессенджере проинформировал о проведении корректировки работы системы отопления в связи с изменением погодных условий, сообщает ТАСС .

В Москве зафиксировано резкое похолодание. Столичный комплекс городского хозяйства запросил у синоптиков прогноз погоды на ближайшее время. Было установлено, что минусовая температура сохранится и далее. На основании полученных данных приняли решение откорректировать работу столичной системы отопления.

«В настоящее время она полностью соответствует погодным условиям.» - проинформировал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков

Корректировкой также занимались диспетчерские службы. Они учитывали показатели температурных датчиков. Специалисты могут проводить корректировку несколькими способами. Либо увеличивать или уменьшать температуру теплоносителя, либо же изменять параметры его объема. Любые действия проводят после фиксации температуры наружного воздуха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев положительно оценил работу коммунальных служб: жители Подмосковья стали меньше жаловаться на проблемы с отоплением. Спикер отметил важность постоянного контроля данного вопроса.

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