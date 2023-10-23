Губернатор Андрей Воробьев: жалоб на отопление в Подмосковье стало гораздо меньше

Число жалоб, связанных с отоплением, в Подмосковье серьезно снизилось по сравнению с первыми днями отопительного периода. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на традиционном совещании с руководством регионального Правительства и главами городских округов.

«Знаю, что блок ЖКХ все эти недели в весьма напряженном режиме работал. Был пик жалоб, когда были первые дни запуска, и радикальное снижение, что радует», - подчеркнул глава региона.

При этом Андрей Воробьев добавил, что работу отопительной системы необходимо и дальше держать под контролем.

Больше всего обращений по этой теме поступило из Химок. Губернатор обратил внимание: часто жалобы связаны с тем, что жители не до конца понимают логику действия служб.

«Поэтому коммуникации критически важно обеспечивать и главам, и отраслевикам», - заявил Андрей Воробьев.

Для этого нужно задействовать разные форматы: проводить личные встречи, а в случае аварий – применять проактивное информирование.