Замминистра энергетики РФ рассказал о переориентации энергетического потенциала на восток

Заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников в интервью агентству ТАСС рассказал, что Россия уже активно поставляет нефть в страны АТР. Следующий этап работы – увеличение поставок газа.

«Идет достаточно активное наращивание поставок СПГ на рынок АТР. Наш уголь с европейского рынка поехал в страны АТР и глобального Юга. Рынок энергопотребления АТР растет быстрее, чем в любом другом регионе мира. У России здесь есть традиционные партнеры, появляются и новые, но в целом [российские] объемы поставок энергоносителей в этом регионе растут», - рассказал ТАСС заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона количество российских партнеров постоянно увеличивается. Те компании, которые уже приобретали нефть, увеличили объемы поставок. Активно проводится работа по созданию новых маршрутов для прокладки трубопроводов, чтобы качать российский газ.

Интервью проходило после недавнего форума ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана). Сергей Мочальников отметил, что на работу организации никак не влияет международная политическая обстановка.

Азиатско-тихоокеанский рынок опережает по своему развитию многие страны, поэтому является одним из приоритетных. В свою очередь страны АТР заинтересованы в перенимании опыта у российских коллег.

«Российская энергосистема - одна из самых крупных в мире. Наш топливно-энергетический баланс один из самых диверсифицированных», - сказал Сергей Мочальников

В Генеральной Ассамблеи ООН занимаются реализацией Глобальной цели в области устойчивого развития. Сергей Мочальников отметил, что каждая страна вправе выбирать самостоятельно путь достижения поставленных задач.