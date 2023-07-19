Зампред Бурматов рекомендует не покупать капибар стоимостью миллион рублей

Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов предлагает на законодательном уровне расширить список животных, которые запрещено приобретать для совместного проживания зверей с людьми в домах или квартирах, сообщает агентство « РИА Новости ».

«С моей точки зрения, этот список периодически было бы правильно пересматривать в сторону расширения», - отметил первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов

Владимир Бурматов считает, что необходимо периодически пересматривать список и постоянно его расширять, потому что мода населения на приобретение особенно экзотических животных меняется. Так, недавно на онлайн-платформе «Авито» было опубликовано сообщение о продаже капибары. Животное стоит один миллион рублей

Первый зампред комитета ГД по экологии отметил, что есть животные, которых люди заводят домой, но звери несут реальную угрозу не только здоровью, но и жизни. Что касается капибар, то они не воздействуют на людей негативно. Но здесь возникает другая проблема – капибарам необходимо создать определенные условия для существования. Люди не могут обеспечить их всем необходимым. Поэтому важно проводить работу в двух направлениях – обезопасить животных от людей и наоборот.