Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интернет-мессенджере рассказал о большом количестве уезжающих людей из Украины, и поделился мнением, как это отражается на государстве, пишет агентство « РИА Новости ».

«Самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404. Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена», - считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Проблема оттока населения происходила постепенно, как считает Дмитрий Медведев. В 2001 году на территории Украины проживало 48,5 млн человек. Уже тогда эти данные можно было подвергнуть сомнениям, ведь большое количество граждан работали за границей, где практически и жили.

В 2014 году после проведения референдумов в Крыму, ДНР и ЛНР ситуация изменилась. Согласно официальным данным на момент февраля 2022 года на Украине проживало 37,6 млн человек.

«Главная проблема на сегодня – непрекращающийся отток населения за пределы «Незалежной» как агрессивной, нищей и опасной для жизни «неньки»», - отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

В настоящее время произошел большой отток населения. Граждане Украины уезжают в Европу и Россию из-за агрессивных действий киевского режима.

«По сведениям Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после 24.02.2022 на территории государств Европы живут 8,6 млн человек из «Незалежной». В том числе 2,869 млн человек – в России. Но насчёт нашей страны – неувязочка пропагандистского толка. В начале февраля 2022 года на территории РФ уже находились (на учёбе или работе) 1,9 млн граждан Украины», - написал Дмитрий Медведев

Если учитывать всех мигрантов и беженцев, то на территории Украины осталось 19,7 млн человек. Все это свидетельствует о векторе распада независимого государства. Подобная тенденция приведет к тому, что страна не сможет себя обслуживать, ведь некому будет работать. Второй вопрос – кто будет воевать, как этого хочет Украина, если людей в стране остается все меньше и меньше.