Зампред ВРНС Иванов назвал разрушение Русского дома в Ливане ударом по миру и культуре

«Русский дом в Ливане — это был центр гуманитарного сотрудничества, место, где люди приобщались к русскому языку, литературе, искусству. Здесь работали библиотеки, проводились выставки, учились дети. Это был мост между Россией и Ливаном, мост мира и дружбы. И этот мост теперь разрушен. Удар по мирному культурному учреждению — это не просто военная операция, это акт против культуры как таковой, против возможности людей общаться и развиваться», — сказал Иванов.