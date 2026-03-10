Зампред ВРНС Иванов назвал разрушение Русского дома в Ливане ударом по миру и культуре
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказался в связи с разрушением Русского дома культуры на юге Ливана в результате удара израильской авиации.
«Новость о том, что израильские военные нанесли удар по Русскому дому культуры в Ливане, не может оставить равнодушным ни одного человека, кому дорога русская культура и мирное развитие. К счастью, благодаря тому что люди покинули здание после начала боевых действий, никто не пострадал. Но сам факт уничтожения культурного центра, который не имел никакого отношения к военной деятельности, вызывает глубокое возмущение», — заявил Михаил Иванов.
Руководитель движения подчеркнул, что подобные действия выходят за рамки военной необходимости.
«Русский дом в Ливане — это был центр гуманитарного сотрудничества, место, где люди приобщались к русскому языку, литературе, искусству. Здесь работали библиотеки, проводились выставки, учились дети. Это был мост между Россией и Ливаном, мост мира и дружбы. И этот мост теперь разрушен. Удар по мирному культурному учреждению — это не просто военная операция, это акт против культуры как таковой, против возможности людей общаться и развиваться», — сказал Иванов.
Эксперт напомнил, что израильские военные наносили удары по гуманитарным объектам неоднократно.
«К сожалению, это не первый случай, когда страдают гражданские объекты. Мы видели бомбардировки школ, больниц, жилых кварталов в Газе. Теперь очередь дошла до русского культурного центра. Такие действия не могут быть оправданы никакими военными соображениями. Это грубейшее нарушение международного гуманитарного права, которое запрещает нападения на гражданские объекты», — подчеркнул зампред ВРНС.
Михаил Иванов выразил надежду на восстановление центра.
«Русский дом в Ливане обязательно будет восстановлен. Русская культура жива, и никакие бомбы не смогут ее уничтожить. Мы продолжим нести свет русской словесности, русской веры, русской души всем народам, которые хотят с нами дружить. Но сегодня мы должны четко заявить: разрушение мирных культурных центров — это преступление, и те, кто его совершил, должны понести ответственность. Выражаю поддержку директору центра Асааду Дейя и всем ливанским друзьям России, переживающим эту потерю», — заключил Михаил Иванов.
