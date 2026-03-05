Провал «молниеносного» сценария: Пентагон готовится к боевым действиям в Иране до осени
Politico: Пентагон запрашивает силы разведки для войны с Ираном
Фото: [Медиасток.рф]
Администрация США столкнулась с необходимостью резкого пересмотра сроков военной кампании против Ирана из-за недооценки масштабов сопротивления. Об этом сообщает Politico.
Центральное командование ВС США направило в Пентагон запрос на срочную переброску дополнительных офицеров военной разведки в штаб-квартиру в Тампе. Согласно внутренним документам, ведомство планирует активные операции на срок не менее 100 дней, при этом наиболее вероятным сценарием считается затягивание конфликта до сентября текущего года.
Эксперты и бывшие дипломаты характеризуют начало боевых действий как «совершенно спонтанное». По словам бывшего высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Джеральда Файерштейна, в Вашингтоне до последнего момента не верили в неизбежность полномасштабной войны, приняв решение о ее начале фактически в одночасье.
Бывший посол в Ливане Джеффри Фелтман добавил, что внешнеполитическое ведомство проявило халатность в вопросах безопасности граждан: массовый призыв немедленно покинуть 14 стран Ближнего Востока был опубликован лишь спустя два дня после начала активной фазы ударов, когда многие авиакомпании уже закрыли рейсы.
Текущая ситуация в корне противоречит первоначальным прогнозам Трампа о четырехнедельной операции по «дестабилизации руководства» Исламской Республики. В настоящий момент Пентагон вынужден не только наращивать разведывательное присутствие, но и экстренно изыскивать дополнительные средства на ведение затяжной региональной войны.
