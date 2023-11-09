Замуж в 12 лет: Психологи пояснили причины побега девочки из Волгоградской области

СМИ сообщали, что жительница Волгоградской области сбежала из дома, чтобы уехать в другой город и выйти замуж. Школьнице всего 12 лет. Эксперты рассказали, откуда появляется столь раннее желание создать семью, сообщает newizv.ru . Сотрудники правоохранительных органов вернули ребенка домой, спустя несколько дней после пропажи.

Психолог Наталья считает, что отношения в семье девочки напряженные. Скорее всего она покинула родителей, чтобы уйти от конфликтов. Конечно, могут быть и более серьезные проблемы, например, психологические отклонения.

«От счастливой жизни не бегут», — рассказала «Новым известиям» психолог Наталья С.

Судебно-психиатрический эксперт, психотерапевт Александр Фатеев в интернет-мессенджере высказал мнение, что дома девочка не получала любви и внимания. Она хотела создать собственную семью, чтобы обрести счастье.

«По всем формально-юридическим показателям семья вполне может быть «благополучной». Но что входит в эти критерии оценки? Наличие теплой одежды, спального места и кастрюли борща в холодильнике? Это не то, что характеризует теплые отношения в семье. Психологический комфорт невозможно оценить по меркам социальных служб, поэтому ничего удивительного нет в том, что никаких нареканий к этой семье и самой девочке со стороны проверяющих органов нет. Но сам факт, этот и многие другие аналогичные случаи, указывают на психологические проблемы в самой семье», — полагает эксперт Александр Фатеев.

Александр Фатеев считает, что никто не сможет выяснить истинные причины побега девочки. Для это мама и дочка должны прийти к специалисту. История стала слишком публичной. Привлечены сотрудники правоохранительных органов, поэтому никто уже откровенничать не станет.

Причины побегов детей из родных домов всегда заключаются в проблемах с родителями.

«Серьезны ли намерения девочки выходить замуж? Вряд ли. В таких случаях это исключительно инструмент, которым дети-подростки пытаются получить любовь. А не играют они в куклы как раз по той причине, что в отсутствии психологически комфортной обстановки ребенку приходится раньше взрослеть. Я не знаю всех обстоятельств, в которых жила она, но в сходных случаях, даже при условии условно достаточной заботы, когда удовлетворяются физиологические потребности ребенка, в удовлетворении психологических потребностей, как правило, остается пробел», — пояснил Александр Фатеев.

12-летняя жительница Волгоградской области ушла из дома 1 ноября. Она написала маме записку, что познакомилась с парнем из Пензы и хочет выйти за него замуж. Так ребенок объяснил, почему уходит из дома, пишет «Новости Волгограда». Чтобы вернуть девочку домой, было необходимо присутствие матери. Женщина ссылалась на сложное материальные положение и долго не приезжала к сотрудникам полиции в другой город. Национальность семьи - ромалы.