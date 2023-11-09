Замуж в 12 лет: Психологи пояснили причины побега девочки из Волгоградской области
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СМИ сообщали, что жительница Волгоградской области сбежала из дома, чтобы уехать в другой город и выйти замуж. Школьнице всего 12 лет. Эксперты рассказали, откуда появляется столь раннее желание создать семью, сообщает newizv.ru. Сотрудники правоохранительных органов вернули ребенка домой, спустя несколько дней после пропажи.
Психолог Наталья считает, что отношения в семье девочки напряженные. Скорее всего она покинула родителей, чтобы уйти от конфликтов. Конечно, могут быть и более серьезные проблемы, например, психологические отклонения.
«От счастливой жизни не бегут», — рассказала «Новым известиям» психолог Наталья С.
Судебно-психиатрический эксперт, психотерапевт Александр Фатеев в интернет-мессенджере высказал мнение, что дома девочка не получала любви и внимания. Она хотела создать собственную семью, чтобы обрести счастье.
«По всем формально-юридическим показателям семья вполне может быть «благополучной». Но что входит в эти критерии оценки? Наличие теплой одежды, спального места и кастрюли борща в холодильнике? Это не то, что характеризует теплые отношения в семье. Психологический комфорт невозможно оценить по меркам социальных служб, поэтому ничего удивительного нет в том, что никаких нареканий к этой семье и самой девочке со стороны проверяющих органов нет. Но сам факт, этот и многие другие аналогичные случаи, указывают на психологические проблемы в самой семье», — полагает эксперт Александр Фатеев.
Александр Фатеев считает, что никто не сможет выяснить истинные причины побега девочки. Для это мама и дочка должны прийти к специалисту. История стала слишком публичной. Привлечены сотрудники правоохранительных органов, поэтому никто уже откровенничать не станет.
Причины побегов детей из родных домов всегда заключаются в проблемах с родителями.
«Серьезны ли намерения девочки выходить замуж? Вряд ли. В таких случаях это исключительно инструмент, которым дети-подростки пытаются получить любовь. А не играют они в куклы как раз по той причине, что в отсутствии психологически комфортной обстановки ребенку приходится раньше взрослеть. Я не знаю всех обстоятельств, в которых жила она, но в сходных случаях, даже при условии условно достаточной заботы, когда удовлетворяются физиологические потребности ребенка, в удовлетворении психологических потребностей, как правило, остается пробел», — пояснил Александр Фатеев.
12-летняя жительница Волгоградской области ушла из дома 1 ноября. Она написала маме записку, что познакомилась с парнем из Пензы и хочет выйти за него замуж. Так ребенок объяснил, почему уходит из дома, пишет «Новости Волгограда». Чтобы вернуть девочку домой, было необходимо присутствие матери. Женщина ссылалась на сложное материальные положение и долго не приезжала к сотрудникам полиции в другой город. Национальность семьи - ромалы.