Запад и северо-запад — самые дорогие, восток — самый дешевый: где покупать участки в Подмосковье

В Подмосковье замедлился рост цен на земельные участки. Если год назад стоимость активно увеличивалась, то сейчас на отдельных направлениях продавцы уже готовы идти на уступки, особенно если объект долго не находит покупателя. О ситуации на рынке REGIONS рассказала риелтор Ольга Прохорова. По ее словам, говорить о массовом падении цен пока преждевременно.

«Сейчас рынок скорее находится в стадии коррекции. После нескольких лет активного роста спрос стал спокойнее, ипотека остается дорогой, поэтому часть собственников пересматривает ожидания по цене», — объяснила риелтор.

Согласно исследованию IBC Real Estate, средняя цена гектара земли в Москве за год сократилась на 12,2%. Это вызвало вопросы о том, не ждет ли подобное и Подмосковье. Прохорова подтверждает: рынок изменился, но снижение носит точечный характер, а не системный.

«Если говорить о среднем уровне, то одна сотка земли под индивидуальное строительство в Подмосковье сейчас стоит около ₽450–600 тыс. Но разброс очень большой и зависит прежде всего от удаленности от Москвы, транспортной доступности и наличия коммуникаций», — отметила эксперт.

Традиционно дороже всего земля стоит на западе и северо-западе области, отметила эксперт.

«В Одинцовском, Красногорском и Истринском округах, особенно рядом с Москвой или престижными поселками, стоимость сотки нередко превышает ₽1–1,5 млн. На отдельных премиальных локациях цена может быть еще выше», — рассказала риелтор.

По мнению эксперта, наиболее бюджетные варианты предлагают на восточном и юго-восточном направлениях. Разница в цене между этими локациями сохраняется уже несколько лет.

«В Шатуре, Луховицах, Серебряных Прудах, Егорьевске и некоторых других округах сотку земли по-прежнему реально купить за ₽80–150 тыс. Правда, обычно речь идет об участках, расположенных далеко от столицы и без развитой инфраструктуры», — уточнила Прохорова.

Эксперт связывает текущую ситуацию с комплексом факторов.

«Покупатели стали осторожнее из-за высоких ставок по кредитам. Кроме того, предложение заметно выросло: многие владельцы выставили участки на продажу, рассчитывая заработать на росте цен последних лет. Теперь продавцам приходится конкурировать между собой», — пояснила она.

По мнению эксперта, если ключевая ставка продолжит снижаться, спрос может активизироваться уже осенью. Однако прежнего ажиотажного роста цен, по мнению Прохоровой, в ближайшее время не будет. Рынок переходит в фазу стабилизации.

«Сейчас у покупателей гораздо больше возможностей для торга, чем год назад. Поэтому тем, кто давно планировал приобрести участок, имеет смысл внимательно присмотреться к рынку именно сейчас», — заключила Прохорова.

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