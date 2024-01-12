Запашный лично убедился, что львица из Мариуполя живет в хороших условиях с бойцами «Эспаньола»

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный посетил Мариуполь, где вместе с бойцами военного подразделения «Эспаньола» живет полуторагодовалая львица Киара, пишет интернет-издание «Абзац» . Дрессировщик отмечает, что за животным хорошо следят. Молодая хищница накормлена, искренне радуется военным и живет в просторных вольерах.

Представители военного подразделения «Эспаньола» спасли львицу, когда во время боевых действий в Мариуполе пострадал городской зоопарк. С тех пор хищник живет с военными.

«Там много животных погибло, много вольеров было разрушено. На тот момент выжили три львенка. Одного забрали ребята из «Эспаньолы». Они и выходили Киару. За ней долго ухаживал мой коллега Сергей Добровольский, который погиб. Я поэтому туда и поехал», — рассказал Запашный.

Пользователи социальных сетей в негативной тональности писали о том, что бойцы не следят за состоянием львицы. Дрессировщик опровергает такие предположения. Для хищницы создают все условия: сейчас строят третий вольер, где в теплое время года она сможет купаться в бассейне. Зимой Киара греется в теплой и просторной будке.

«Она в хорошей физической форме. Очевидно, что к ней хорошее отношение, потому что она очень позитивно реагирует на бойцов и своего руководителя с позывным «Испанец». Она в контакте, к себе подпускает и никого не кусает», — рассказал «Абзацу» народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный

Ранее дрессировщик Аскольд Запашный рассказал, как относится к звездам, которые приняли решение покинуть Россию из-за несогласия с проведением СВО.