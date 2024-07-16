Запашный положительно оценил отправку татарстанских котов в зону СВО

Директор Большого московского цирка, укротитель Эдгард Запашный по просьбе корреспондента « Ридуса » оценил инициативу татарстанских волонтеров отправлять в зону СВО котов. Подобную практику он считает положительной.

Руководитель местного военно-патриотического клуба «Легенда» Владимир Малыгин во время республиканского телемарафона «Вступай в армию Победы!» сообщил, что в зону СВО волонтеры отправляют котов. Идея пришла после того, как от участников спецоперации массово стали приходить жалобы, что в блиндажах появилось много мышей. Тогда волонтеры решили отправлять котов и кошек, чтобы питомцы избавили военных от грызунов.

«Коты в войну спасли Эрмитаж, и я подумал, почему бы им котов не отправить», — рассказал Владимир Малыгин.

Первую партию животных отравили осенью прошлого года. Этой осенью в зону СВО поедут другие питомцы. Военные СВО отмечают, что рады четверолапым гостям. Коты приходят к раненым, спят с ними на одной койке, демонстрируют свою преданность.

Эдгард Запашный отметил, что если данная информация правдивая, то ничего плохо в ней нет. В блиндажах у военных, действительно, много животных.

«В зоне СВО много животных, и практически в каждом блиндаже уже появились домашние питомцы. Они помогают нашим бойцам», — сказал дрессировщик «Ридусу».

Ранее мы сообщали, что Запашный лично убедился, что молодая львица из Мариуполя живет в хороших условиях с бойцами «Эспаньола».