Запашный рассказал, сколько денег мог получить похититель кенгурят

Народный артист России Аскольд Запашный рассказал, что на черном рынке можно продать кенгуренка за несколько тысяч долларов, сообщило интернет-издание «Абзац».

Народный артист Запашный пояснил, что стоимость животного бывает как высокой, так и низкой. Человек может совершить преступление, выполняя чей-либо заказ. В таком случае он получит больше денег. Стоимость на черном рынке достигает нескольких тысяч долларов.

Другой случай, если человек украл кенгуренка, а потом начал искать покупателя. Тогда и цена будет значительно ниже. Аскольд Запашный привел в пример ворованные мобильные телефоны, когда преступники готовы отдать устройство за минимальную стоимость.

Артист поделился историей, которая произошла в цирке много лет назад.

«Товарищу позвонили знакомые знакомых, попросили медведя найти, чтобы выступить по формату. Спросили у дрессировщика, сколько он хочет денег. Ну ему лениво было, он говорит: «Тысяч 15–20». Он имел в виду рубли, а заплатили долларами», — рассказал «Абзацу» народный артист России Аскольд Запашный.

Артист отметил, что в подобных вещах не может быть установленной цены.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который украл кенгуру из зоопарков.