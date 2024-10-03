СМИ: полиция задержала мужчину, который украл кенгуру из зоопарков

Накануне в Сети появилась информация об украденных кенгуру из российских зоопарков. Как оказалось, за этим стоит 31-летний мужчина-карлик родом из Тарногского Городка Вологодской области.

Известно, что Иван Некрасов промышляет подобной деятельностью уже не первый год. С ранних лет он воровал мобильные телефоны и выносил из домов вещи. Став старше, мужчина начал систематически уклоняться от уплаты налогов. Ранее он уже был судим за кражу, о чем сообщил телеграм-канал Baza.

А недавно правоохранители задержали его в городе Александров Владимирской области. В сумке, которую он вез с собой в электричке, находились два детеныша кенгуру. По данным Mash, один из них на тот момент уже скончался. Третьего Некрасов успел продать.

В связи с этим мужчину вызвали на допрос. В отделении он признался, что хотел обменять кенгуру на редкую обезьяну у заводчика из подмосковного города Королев. В отношении Некрасова возбуждено уголовное дело.

Ранее в пермском зоопарке рассказали, опасаются ли кражи кенгуру.