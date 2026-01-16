Записка под дворником против поста в Telegram: в Бронницах разгорелась эпичная война за расчищенное парковочное место

В подмосковных Бронницах соседский спор вокруг парковочных мест зимой принял необычную, почти ретро-форму, смешав горячие эмоции с приветом из прошлого. Конфликт вышел за рамки привычных перепалок в мессенджерах: водители начали общаться через бумажные письма и записки, написанные от руки со всем пылом души, сообщил REGIONS.

Одна из автоледи, вернувшись к своему автомобилю во дворе, обнаружила на лобовом стекле искреннее, но негодующее послание на листке, вырванном из блокнота. Анонимный автор в резких выражениях упрекал ее в том, что она заняла парковочное место, которое кто-то другой потратил силы на расчистку, и предложил в следующий раз сначала «помахать лопатой» самостоятельно.

Однако адресат не осталась в долгу — правда, выбрала для ответа более современную и публичную площадку. Свою, не менее экспрессивную, отповедь она разместила в популярном местном телеграм-канале. Суть сводилась к краткому и категоричному совету: если хочешь гарантированное место — покупай личный паркинг, а иначе лучше хранить молчание.

«Пост оказался мега популярным и набрал множество перепостов и комментариев разного формата. Лидировали подобные: "Совсем долбанулись с этим снегом! Физическая активность укрепляет здоровье!" и "Хочешь личную парковку — переезжай в частный сектор"», — сообщил REGIONS.

Ранее сообщалось, что юрист Донченко проинформировал о штрафах за попытку «забронировать» место на парковке.