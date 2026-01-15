В ход идут маты и стулья: как «приватизация» парковочных мест может обернуться проблемами с законом

Обильные снегопады в Воскресенске спровоцировали волну бытовых конфликтов на парковках. Водители, расчистившие места для своих автомобилей, стали «метить территорию», используя стулья, старые колеса и самодельные таблички. Такая практика, получившая в народе название «приватизации», приводит к спорам, а иногда и к прямым угрозам между автовладельцами. REGIONS узнал у юриста Вячеслава Донченко, кто в спорных историях наиболее прав.

Яркий инцидент произошел на стоянке у платформы Виноградово. Местный таксист заблокировал несколько мест выставленными колесами. Женщина, убравшая препятствия, чтобы припарковаться, столкнулась с агрессивной реакцией и угрозами. Подобные ситуации, как отмечают жители, становятся типичными в период сильных снегопадов: многие нервничают, не желая тратить драгоценные минуты на поиск нового места.

«Я убрала эти колеса и проехала на парковку. Сразу прибежал хозяин такси и начал орать, еще и угрожать, что может засыпать машину снегом», — объяснила женщина.

Юрист Донченко разъяснил, что самовольное занятие парковочного места, являющегося частью общего пользования, подпадает под статью 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Это влечет за собой существенные штрафы: для физических лиц от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических — до двухсот тысяч.

Таким образом, попытка «застолбить» расчищенное место не только провоцирует конфликты, но и является административным правонарушением.

Правовой анализ ситуации дает четкий алгоритм действий для тех, кто столкнулся с подобным самоуправством: факты блокировки общественной территории можно фиксировать и передавать в уполномоченные органы. Экспертное заключение служит напоминанием, что коммунальные трудности не отменяют действие закона, а зимняя проблема требует цивилизованных, а не силовых решений.

