По информации телеграм-канала, глава киевского режима проинформировал о готовности сил и средств, необходимых для атак по территории России. Параллельно в некоторых украинских пабликах появилось видео с запуском ракеты. Утверждается, что на видео продемонстрирован запуск ракет «Фламинго».

«Силы и средства подготовлены. Запланировали новые дипстрайки», — заявил Зеленский.

По информации СМИ, Зеленский заявил, что новая ракета «Фламинго» способна атаковать цель, которая расположена на расстоянии до трех тыс. км. Автор статьи, опубликованной в британском журнале The Economist, сомневается в подобной возможности украинского ВПК спроектировать настолько мощное вооружение за столь непродолжительный период — примерно девять месяцев. Эксперты уверены, что специалистам для подобных разработок требуется несколько лет. Предполагается, что заявления о новых ракетах — сигнал Киева на фоне затянувшихся переговоров о мире.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой ВСУ.