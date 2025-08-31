Минобороны: ВС РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой ВСУ
ВС РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре ВСУ и прикрывающем ее ЗРК NASAMS
Фото: [pxhere.com]
В воскресенье, 31 августа, Министерство обороны России сообщило журналистам о нанесении удара по портовой инфраструктуре, которая используется Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также по зенитной ракетной системе NASAMS норвежского производства, обеспечивающей её защиту.
Ранее сообщалось, что в Сети выложили видео подрыва, вероятно, турецкого сухогруза на мине у Одессы.
Атака была осуществлена с использованием авиационных средств, беспилотных летательных аппаратов и ракет, пояснили в российском оборонном ведомстве в обновленной сводке.
Также был нанесен удар по местам временного размещения украинских подразделений и иностранных легионеров в 156 районах.
Кроме того, сообщается, что силами противовоздушной обороны были уничтожены три реактивных снаряда системы HIMARS американского производства, две управляемые авиационные бомбы и 112 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Российские войска нанесли значительный урон ВСУ, потерявшим около 1 340 военнослужащих за сутки, добавили в Министерстве обороны РФ.