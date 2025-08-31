Минобороны: ВС РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой ВСУ

ВС РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре ВСУ и прикрывающем ее ЗРК NASAMS

Общество

Фото: [pxhere.com]

В воскресенье, 31 августа, Министерство обороны России сообщило журналистам о нанесении удара по портовой инфраструктуре, которая используется Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также по зенитной ракетной системе NASAMS норвежского производства, обеспечивающей её защиту.

Ранее сообщалось, что в Сети выложили видео подрыва, вероятно, турецкого сухогруза на мине у Одессы.

Атака была осуществлена с использованием авиационных средств, беспилотных летательных аппаратов и ракет, пояснили в российском оборонном ведомстве в обновленной сводке.

Также был нанесен удар по местам временного размещения украинских подразделений и иностранных легионеров в 156 районах.

Кроме того, сообщается, что силами противовоздушной обороны были уничтожены три реактивных снаряда системы HIMARS американского производства, две управляемые авиационные бомбы и 112 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Российские войска нанесли значительный урон ВСУ, потерявшим около 1 340 военнослужащих за сутки, добавили в Министерстве обороны РФ.

Актуально