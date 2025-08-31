Минобороны: ВС РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой ВСУ

В воскресенье, 31 августа, Министерство обороны России сообщило журналистам о нанесении удара по портовой инфраструктуре, которая используется Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также по зенитной ракетной системе NASAMS норвежского производства, обеспечивающей её защиту.

Ранее сообщалось, что в Сети выложили видео подрыва, вероятно, турецкого сухогруза на мине у Одессы.