«Запрет московских попов»: На Украине на этой неделе депутаты рассмотрят запрет УПЦ

Депутаты Верховной Рады проголосовали за то, чтобы на ближайшем заседании рассмотреть законопроект о запрете «московской церкви», пишет агентство « РИА Новости », ссылаясь на информацию, опубликованную в аккаунте интернет-месседжера председателя фракции «Европейская солидарность» Ирины Геращенко.

Московской церковью Ирина Геращенко называет УПЦ.

Ирина Геращенко пишет, что есть версия законопроекта, в который внесено большое количество правок с жесткими ограничениями. Несколько партий – «Слуги народа» (правящая фракция, отстаивает интересы президента Владимира Зеленского) и ОПЗЖ (оппозиционная власть) проголосовали против данной версии закона. Голосовать депутаты будут за тот вариант, который не настолько жестко критикует действие партии.

«Ну, и пора прекращать тайную работу ВР. Избиратели имеют право знать, кто и как голосует за запрет московских попов, какие поправки принимаются в бюджет и чем занимается правительство», - написала Ирина Геращенко в аккаунте интернет-мессенджера

Также Ирина Геращенко сообщила, какие еще вопросы планируют рассмотреть депутаты на этой рабочей неделе.