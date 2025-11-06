Запущена эстафета добра: как простая идея студентов объединила министра и техникум, и кто будет следующим?

По информации издания, министр проинформировала о начале эстафеты в своем телеграм-канале. Софья Балакирева отметила, что не могла отказать активистам студенческого медиацентра. Она пожелала всем хорошего дня и отличного настроения. Теперь эстафета передана сотрудникам Кузнецкого металлургического техникума имени Бардина Ивана Павловича.

На данный момент в телеграм-канале учебного заведения, которому была передана эстафета, пожеланий хорошего дня нет. В акции поэтапно будут принимать участие те организации, которые в обращении отметит предыдущий участник.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС.