Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС. Он также поблагодарил их за мужество и профессионализм.

«Хочу отдать должное профессионализму, мужеству наших ребят, поблагодарить всех, кто с риском для жизни выполняет важные задачи в зоне СВО. Мы со своей стороны делаем все, чтобы подразделения чувствовали нашу поддержку и в технической оснащенности, и в других важных аспектах. Хочу также благодарить большую армию волонтеров — это и дети, и люди преклонного возраста, которые в рамках проекта «Доброе дело» оказывают помощь всем, кому она нужна», - сказал губернатор.

Орден Мужества получил старшина с позывным «Добрый». Он провел пять командировок в зону СВО, получил несколько ранений. Орден стал для него уже третьим.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Клим Березуцкий ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Клим Березуцкий ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Клим Березуцкий ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Клим Березуцкий ] 4/4

Губернатор напомнил, что 5 ноября в России отмечается День военного разведчика. В число награжденных вошел старший разведчик Константин. Он получил медаль «За отвагу». Также медаль «За храбрость» II степени получила разведчица и сапер с позывным «Сарбона». Такую же награду получил медик штурмового отряда с позывным «Гвардейск».

Андрей Воробьев также вручил медали «За отвагу» подполковнику запаса Олегу, командиру роты Александру и старшему стрелку Денису. Медали «За храбрость» II степени — оператору БПЛА Евгению, командиру группы Андрею, рядовому Илье.

