«Заработал немало денег»: Эксперт рассказал, почему появляются проблемы с вывозом мусора

Так, в государственных контрактах не указаны сроки утилизации мусора. Например, строительный мусор запрещено закапывать или складировать. Его обязательно необходимо утилизировать, но сроки в документах обычно не указаны.Чаще всего мусор просто высыпают на площадку. Он лежит до тех пор, пока о нем снова кто-то не вспомнит.

«А все потому, что те, кто это сейчас сделал и заработал на этом немало денег, скорее всего, будут или в тюрьме, или за границей», - отмечает правозащитник, представитель Народного фронта Ростовской области Сергей Левченко

В таком случае региональной власти придется снова выделять деньги из бюджета на утилизацию мусора, который должны были давно переработать.

Еще одна проблема - это несанкционированные свалки. Одна из таких была найдена в Ростовской области в Аксайском районе.

«Я был уверен, что это делает регоператор. Но, выяснилось, что региональный оператор в курсе этой проблемы, пытается с ней бороться, стучась во все двери. Мне показали десятки писем из разных ведомств, в которых местные власти сообщают, что не знают кто это делает. Лишь предполагают, что, наверное, это площадка для временного накопления мусора какого-то частного лица», — рассказывает Сергей Левченко.

Эксперт отмечает, что региональные операторы часто сами виноваты в скоплении мусора. Например, по закону они должны вывозить некоторый мусор, например, сухие ветки деревьев. Для такого крупногабаритного мусора должны устанавливать специальные большие контейнеры, но этого делают не всегда.

Еще одна афера со стороны региональных операторов. Возле контейнера образуется свалка. Местная власть обращается к оператору с просьбой вывести мусор. Он соглашается, но за дополнительную плату. Эксперт напоминает, что за вывоз мусора оператор уже получил деньги. Если бы он выполнял свои обязанности добросовестно, то не происходило бы скопление. Получается, компания получила за одну и ту же работу оплату два раза.

Много мусора валяется на улицах городов, где прошел циклон. Очевидцы рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как власти справляются с ликвидацией последствий стихийного бедствия.