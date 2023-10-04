Заработные платы военных Украины и РФ: у кого выше и как формируется финансирование

В конце сентября российским военным подняли оклады на 10,5%. Вскоре украинское правительство также сообщило, что военные будут получать больше денег, сообщает nashgorod.ru .

Внутри России военные также получают дополнительные региональные выплаты. Здесь имеет место быть конкуренция. Каждый субъект старается выделять больше денег, чтобы не уступать другим регионам.

На Украине же ситуация другая. В большей степени финансирование армии полностью зависит от поддержки западных партнеров. Если на оборону денег и хватает, приходится просить помощи у партнеров на другие расходы.

В стране прошла волна коррупционных скандалов, связанная с нарушениями в работе военкоматов. После чего с 29 сентября военные Украины (некоторые категории) начали получать больше денег.

«Теперь военнослужащие ракетных войск, артиллерии и ПВО, которые не пребывают непосредственно в зоне боевых действий, но участвуют в огневом поражении противника, получат 100 тысяч гривен, или 274 тысяч рублей в месяц. Речь идет о ракетчиках, операторах дронов и артиллеристах. Раньше им платили 30 тысяч гривен, или чуть больше 82 тысяч рублей», - отмечает автор материала «НИ»

Военные Украины, которые получили ранения во время выполнения боевых задач, будут ежемесячно получать компенсацию - 20 тысяч 100 гривен (55 тысяч рублей). В России действует другая система финансирования. Есть такие понятия, как «президентские» и «губернаторские» выплаты. Такой практики на Украине нет. Если суммировать ежемесячное пособие военного РФ от государства и среднее от региона, то выходит примерно 295 тысяч рублей.

Автор материала сравнивает заработные платы военных РФ и Украины:

«Рядовой российской армии в зоне СВО получает от 204 тысяч рублей в месяц, рядовой украинской армии — 120 тысяч 587 гривен, или 329 тысячи 909 рубля. Сержанту ВС РФ ежемесячно положено довольствие 232 тысячи рублей. Главному сержанту взвода украинской армии платят 124 866 гривен, или 341 тысяча 616 рублей. Замкомандира взвода в российской армии в зоне СВО зарабатывает 242 тысячи рублей. Командир взвода ВСУ — 128722 гривен, или 351 тысячу рублей.»

Складывается впечатление, что военные РФ получают меньше украинского бойца, но такое мнение ошибочное:

«Однако в российских вооруженных силах предусмотрены одноразовые платежи — за каждый день активного наступления бойцы получают по 8 тысяч рублей. Если подразделение отвоевало 1 км территории, каждому в боевой группе положены 50 тысяч рублей»

Украина отдает все деньги из собственного бюджета на финансирование обороны. Это негативно отражается на экономике, ведь не остается средств для социальных выплат и прочих государственных расходов. Киев постоянно зависит от Запада и США. Россия же продолжает развиваться. На оборону тратят 15% от всего бюджета. Со следующего года процент увеличится до 29. При этом РФ – самостоятельная и независимая единица.

Если сравнивать заработные платы гражданских и военных, то на Украине разница очевидная.