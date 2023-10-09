Зарплата продуктами: Эксперты анализируют, может ли вернуться бартерный обмен в РФ

Еще в 2022 году в интервью изданию «Ведомости» министр финансов Антон Силуанов высказал мнение, что в условиях санкций недружественные страны могут расплачиваться за товары из РФ продукцией собственного производства. Эксперты считают, что сейчас такой способ уже может быть единственным, но как это отразится на экономике, неясно, сообщает newizv.ru .

Экономист Дмитрий Потапенко обращает внимание на ситуацию с Индией, которая купила у РФ нефть на сумму более чем 25 миллиардов долларов. Деньги так и не поступили в бюджет России.

«Ситуация с Индией очень показательна, мы не сможем «вытянуть» из этой страны адекватную сумму, неизбежно встанет вопрос о бартере. И С Индией в формате бартера можно рассчитаться, например, индийской фармацевтической продукцией. Но надо думать на перспективу. Если против России Индия и Китай введут санкции, надо будет обдумывать варианты «нефть в обмен на продовольствие и товары»», — считает экономист Дмитрий Потапенко.

Аналитик Андрей Верников считает, что бартерная система может способствовать развитию экономики России, но важно определить четкие правила. Вероятнее всего, контрагенты будут самостоятельно выдвигать определенные нормы.

«В случае с Индией взаиморасчеты бартером перспективны, потому что Индия — это динамично развивающийся рынок. Достаточно сказать, что именно в эту страну сейчас переведена сборка мобильных телефонов, смартфонов, там развиваются высокие технологии, оттуда можно взять все, что угодно. Например, станки с числовым программным управлением. Параллельный импорт у нас идет также через Казахстан и Узбекистан, с которыми в случае введения санкций тоже есть, чем рассчитаться. Например, Казахстан — это поставщик редкоземельных металлов, а Узбекистан — крупнейший поставщик хлопка», - считает финансовый аналитик Андрей Верников

Россияне могут быть обеспокоены подобной тенденцией, считает автор материала. Многие помнят времена, когда в 90-ые годы сотрудники различных организаций получали заработную плату водкой или продуктами питания. Эксперт Дмитрий Потапенко уверен, что население бартерные операции никак не затронут. Это в первую очередь невыгодно для самого государства.