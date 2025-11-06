Зарплата, самореализация и коллектив: выяснилось, что у мужчин и женщин разные цели работать

Аналитики портала SuperJob провели исследование, цель которого — понять мотивацию работающих граждан. Выяснилось, что у мужчин и женщин разная мотивация, побуждающая их к работе, сообщил sovainfo.ru. Издание представляет данные опроса среди жителей Самары.

Согласно исследованию портала SuperJob, 27% жителей Самары назвали заработную плату основным стимулом к работе. Эта тенденция характерна для обоих полов, однако материальный фактор больше волнует мужчин (33%), чем женщин (21%). Представительницы прекрасного пола чаще ценят возможность общения (6% против 2% у мужчин).

По данным издания, среди других мотивационных факторов самарцы выделили достижение целей (11%), благоприятную атмосферу в коллективе (7%), содержание рабочих процессов и коммуникацию (по 4%), возможность приносить пользу, профессионально развиваться и решать интересные задачи (по 3%). Меньше всего респондентов мoтивируют любимое дело (2%) и самореализация (1%). При этом 9% опрошенных признались, что не находят в работе никаких источников вдохновения.

