Секрет на 85 тысяч: почему подмосковный дворник может заработать больше, чем московский

Объявление о вакансии дворника с зарплатой в 85 тысяч рублей, обнаруженное на двери торгового центра в Балашихе, вызвало оживленную дискуссию среди жителей. Однако, как выяснилось, столь привлекательная цифра — не стандарт, а скорее верхняя планка, достижимая при стечении конкретных обстоятельств. Подробности выяснил REGIONS.

Реальная заработная плата в этой сфере варьируется от 55 до 85 тысяч рублей, формируясь под влиянием трех ключевых факторов: близости к Москве, графика работы и времени года.

Согласно данным Министерства по жилищному надзору и содержанию территорий Московской области, которое выступает координатором между соискателями и управляющими компаниями, минимальный порог для профессии в регионе стартует с 55 тысяч рублей. Наибольший доход, как в случае с балашихинской вакансией, предлагают в прилегающих к столице городах-спутниках, где высока конкуренция за рабочие руки.

Существенную прибавку дает и график работы 6/1 вместо стандартной пятидневки. Кроме того, рынок труда чутко реагирует на сезонность: спрос на дворников и, соответственно, их зарплаты традиционно растут в преддверии зимнего периода, когда к обычным обязанностям добавляется уборка снега и борьба с гололедом.

Для сравнения, средняя зарплата столичного дворника, по данным открытых вакансий, составляет около 70 тысяч рублей. Таким образом, предложение в Балашихе действительно выглядит конкурентоспособным. При этом частные организации иногда заявляют и о более высоких окладах — от 120 тысяч рублей.

Специалисты рекомендуют соискателям относиться к подобным предложениям с повышенным вниманием: заманчивая цифра может маскировать ненормированный рабочий день, огромную площадь ответственности или иные подводные камни, которые станут ясны только после тщательного изучения трудового договора.

Ранее сообщалось, сколько платят московским студентам в такси, и почему их часто берут водителями.