«Зарплата выше, чем у слесаря»: грибная компания в Подмосковье ищет сборщиков с гибким графиком и жильем

«Национальная грибная компания Кашира» объявила о масштабном наборе персонала на производство. Самая востребованная и высокооплачиваемая позиция — сборщик урожая. Соискателям готовы платить до ₽140 тыс. в месяц, и это не опечатка, как шутят в компании. Именно столько получают те, кто не боится работы в современных грибных цехах. Примечательно, что доход сборщика на этом предприятии опережает заработок слесаря-ремонтника, водителя погрузчика и даже мастера производства, что делает вакансию одной из самых привлекательных в регионе, сообщил REGIONS.

Работодатель предлагает гибкие условия труда. Сотрудники могут выбрать стандартную пятидневную рабочую неделю или уйти в вахтовый режим продолжительностью от 30 дней — для тех, кому удобнее работать интенсивными сменами с последующим длительным отдыхом. Компания обеспечивает полный социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом РФ: официальное оформление, стабильные выплаты дважды в месяц, бесплатное проживание для иногородних сотрудников и выдачу спецодежды. Помимо этого, в компании действует льготное питание и предусмотрены различные компенсационные выплаты.

Работа сборщика урожая, как поясняют в компании, не имеет ничего общего с тихой охотой в лесу. Это строго регламентированный технологический процесс, который происходит внутри современных грибных камер с контролируемым микроклиматом. Сотрудники срезают вызревшие шампиньоны, взвешивают их, фасуют и упаковывают, а затем перемещают готовую продукцию на склад для последующей отгрузки. Производство устроено таким образом, чтобы поддерживать идеальные условия для круглогодичного выращивания грибов — здесь нет сезонных простоев, работа идет непрерывно.

«Национальная грибная компания Кашира» ведет свою деятельность с февраля 2007 года. Предприятие было создано на базе крупнейшего в России шампиньонного комплекса, расположенного в поселке Новоселки. За почти два десятилетия работы компания выросла в безусловного лидера по производству шампиньонов в стране, контролируя около 40% всего российского рынка. Предприятие владеет полным циклом производства — от выращивания собственного мицелия (грибного посевного материала) до выпуска готовой упакованной продукции, что позволяет полностью контролировать качество на всех этапах.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Кашира является одним из ключевых центров пищевой промышленности региона. Помимо «Национальной грибной компании», здесь работают такие крупные игроки, как «Агрокультура Групп» (входящая в ГК «РОСТ»), «Черкизово-Кашира» и «Кашира-Хлеб», что подтверждает статус округа как важного продовольственного кластера Подмосковья.

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