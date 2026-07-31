Шашлычный компаньон за ₽3 тыс.: бизнес-идея, которая рассмешила рынок, или новый тренд лета-2026 в Подмосковье?

Лето 2026 года принесло российским сервисам бесплатных объявлений необычный тренд. Продвинутые пользователи начали массово предлагать услугу, о которой еще год назад никто не слышал, — «компаньон для шашлыков». Идея, как выяснилось, пришлась по душе не всем регионам одинаково: жителям Ногинска в этом плане повезло больше, чем остальным обитателям Подмосковья, сообщил REGIONS.

От Москвы до области: сколько стоит собеседник у мангала

Первые объявления о необычной услуге появились в Сети в начале июля. Суть предложения проста: за определенное вознаграждение профессиональный «шашлычный приятель» составит компанию, поможет с розжигом углей и приготовлением мяса, а также поддержит беседу. Стоимость такой кулинарно-социальной помощи в Московском регионе варьируется в широком диапазоне — от ₽500 до ₽3 тыс. за выезд. За максимальный ценник исполнители обещают не просто стоять у огня, но и обеспечить полноценную культурную программу: сыграть на гитаре, развлечь гостей анекдотами и произнести тосты за здоровье присутствующих.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Бизнес-модель против суровой реальности

Однако попытка монетизировать обычные дружеские посиделки у костра довольно быстро столкнулась с суровыми законами рынка. Несмотря на то что объявления набирают тысячи просмотров и активно добавляются в «избранное», реальных платных заказов у «шашлычных душ компании», по данным сервисов, практически нет. Пользователи охотно изучают предложения, но до оплаты дело так и не доходит.

На этом фоне Ногинск пошел собственным путем. В местном сегменте интернета услуга поиска компании для отдыха на природе стала абсолютно бесплатной. Жители предлагают помощь у мангала за простое человеческое общение и порцию горячего мяса — никаких денег, только душевный разговор и совместное приготовление шашлыка. Один из авторов такого объявления, ногинчанин Евгений, в откровенной беседе с REGIONS признался, что опубликовал предложение исключительно ради шутки и даже не ожидал такого отклика от земляков.

«Подумал: раз в интернете идет такой ажиотаж, дай и я предложу свою компанию. Но пока еще ни с кем никуда не ездил. Честно говоря, выложил объявление просто прикола ради, проверить реакцию людей», — рассказал Евгений.

Самостоятельность побеждает коммерцию

Специалисты отмечают, что провал коммерческой модели «друга на час» вполне закономерен. Согласно свежему исследованию ВЦИОМ, проведенному по заказу Ассоциации туристических агрегаторов, подавляющее большинство россиян — 84% — предпочитают организовывать свой досуг, поездки и отдых на природе строго самостоятельно, без привлечения платных агентов, гидов и тем более «компаньонов за деньги». Люди привыкли планировать пикники в кругу знакомых или родных, а не покупать общение по прайсу.

Опыт Ногинска, как отмечают эксперты, показал любопытную тенденцию: проблема поиска компании для отдыха действительно существует, однако решать ее люди предпочитают через бесплатную взаимопомощь, добрососедство и шуточные социальные эксперименты. Живое человеческое общение, подкрепленное ароматом шашлыка, оказалось ценнее любого коммерческого предложения, и это, похоже, главный вывод из необычного летнего тренда-2026.

Ранее диетолог предупредила об опасности еженедельного употребления шашлыка.