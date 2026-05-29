Зарплаты парикмахеров выросли на 23%, а у барберов — на 40%: сколько зарабатывают мастера в Подмосковье

В апреле 2026 года в Московской области зафиксирован заметный рост интереса к услугам парикмахеров и стилистов по волосам. Об этом REGIONS сообщили аналитики платформ «Авито Услуг» и «Авито Работы».

Согласно данным, полученным с порталов, количество запросов на детские стрижки увеличилось на 37% по сравнению с апрелем предыдущего года. Стартовая цена такой услуги, по оценкам экспертов, составляет в среднем от 800 руб. Спрос на женские стрижки поднялся на 7%, на мужские — на 4%. Средняя стоимость этих услуг варьируется от 1000 и 700 руб. соответственно.

Заработки мастеров в городах области

На платформе «Авито Работа» в Московской области по итогам января-апреля 2026 года средняя месячная зарплата, предлагаемая в вакансиях для парикмахеров, достигла 92,7 тыс. руб. Это на 23% выше, чем за тот же отрезок времени годом ранее. Еще более впечатляющие цифры у барберов: средние зарплатные предложения для них составили 142,1 тыс. руб. в месяц, что означает рост на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Аналитики делают важную оговорку: представленные показатели — это усредненные значения, рассчитанные на основе зарплатных вилок, которые работодатели указывают в вакансиях. Реальный доход конкретного мастера может отличаться в зависимости от формата занятости, графика, количества клиентов, наличия бонусов и премий.

Какие прически выбирают жители Подмосковья летом 2026 года

Всплеск активности в парикмахерских региона связан с традиционным желанием многих людей обновить внешность к началу теплого сезона. О самых модных тенденциях в стрижках рассказала REGIONS подмосковный стилист Евгения Мельникова, которая работает со звездами российского телевидения.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Челка меняет форму. Она остается популярной, но ее геометрия серьезно трансформируется. Привычная мягкая челка-шторка уступает место более дерзкой, рваной, плотной и слегка нависающей на лоб варианту. Такая челка становится фактурной, менее «прилизанной» и хорошо смотрится как с коротким каре, так и с длинными волосами.

Бум на кудри. Настоящим открытием начала лета стал массовый интерес к химической завивке. Современная процедура больше не ассоциируется с «бабушкиным» методом. Молодые люди выбирают ее ради эффекта естественных завитков, которые дарят объем и избавляют от необходимости долго укладывать волосы каждое утро.

Каре и микро-боб. Базой сезона остается каре разной длины, которое подходит и тонким, и густым волосам. В моду возвращается классическая прямая форма с четкой линией и строгим срезом — без удлиненных прядей спереди и объема на затылке. Главным хитом лета стилист называет микро-боб в сочетании с короткой челкой.

Возвращение лесенки. Для обладательниц средних и длинных волос триумфально вернулась легендарная лесенка в стиле 2000-х. Речь идет именно о мягком обрамлении лица. Этот ностальгический тренд выбирают многие телезвезды, поскольку такая стрижка делает черты лица мягче и добавляет волосам живого движения.

Золотое правило стилиста. Несмотря на обилие соблазнительных трендов, Евгения Мельникова советует подходить к смене имиджа с умом и отталкиваться от индивидуальных особенностей. Например, длинная лесенка на тонких волосах будет выглядеть жидкой, а природные кудри не стоит мучить постоянным выпрямлением. Профессиональный мастер всегда подберет форму, которая будет работать на конкретную структуру волос.

