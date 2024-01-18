Зарубивший топором семейную пару из Прикамья задержан

Подозреваемый в двойном убийстве задержан. Им оказался коллега убитого мужчины из Прикамья, который пытался разными способами скрыть следы преступления: имитировал кражу в доме погибших и представлялся чужим именем во время задержания в такси, сообщает properm.ru .

В рамках следственных действий сотрудники правоохранительных органов опросили 400 человек. Предполагается, что коллега убитого мужчина совершил преступление. Потом вынес из дома различные вещи, чтобы складывалось впечатление, что супругов ограбили. Предметы он сжег, но некоторые улики все же удалось найти в его доме.

Подозреваемого задержали, когда он ехал в такси. Мужчина представился чужим именем в надежде, что ему удастся скрыться. Теперь он проходит подозреваемым по делу об умышленном убийстве двух лиц.

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