Сестра лидера банды из Белгорода рассказала, зачем ее брат избивал русских

Накануне в социальных сетях появилась серия видеороликов, на которых юноши бьют людей на улице и во дворе одного из домов. Сразу удалось установить, что один из фигурантов этих видео – 17-летний уроженец Азербайджана.

После этого были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе о покушении на убийство, а также о возбуждении ненависти по национальному признаку. Полиция приняла все меры для розыска лиц, показанных в видео.

По словам девушки, комментарий которой выложен в соцсетях, виноват якобы не ее брат, а тот, кто опубликовал ролики с избиением прохожих.

«Просто недомужчина какой-то, который не может дать сдачи, у него духа не хватает. Зачем этот парень пошел и настучал. Обиделся на оскорбительную фразу? Что, духа не хватает ответить, когда тебя малолетка избивает? Нам тоже часто говорят «чурка» или подобное, нам что делать в такой ситуации? Мы сами азербайджанцы и часто видим в комментариях, как люди пишут, что понаехали таджики, азербайджанцы, узбеки», - посетовала девушка.

Ранее сообщалось, что пятеро из шестерых человек, которые подозреваются в нападениях на прохожих в Белгороде, задержаны полицией.