Зарубившую троих детей мать из Канска суд может отправить в психбольницу

По информации издания, в настоящее время женщина находится в СИЗО. Источник в правоохранительных органах сказал «ПМ», что обвиняемая будет находиться в СИЗО до тех пор, пока постановление суда не вступит в силу. Он уверен, что суд определит лечебницу, где женщина будет принудительно проходить курс лечения. В психолого-психиатрической экспертизе указано, что у обвиняемой диагностировано хроническое психическое расстройство.

По мнению экспертов, женщина совершала убийства в невменяемом состоянии: она не осознавала, что делает и не могла контролировать собственные действия.

«Рассмотрение уголовного дела началось 21 октября. В таких случаях рассмотрение дела судом заканчивается не приговором, а вынесением постановления о направлении на принудительное лечение», — сказал «ПМ» источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в суд для дачи показаний приглашают свидетелей. О том, что женщина состоит на учете у психиатра, также сообщали в прокуратуре. Предполагалось, что у женщины параноидальная шизофрения. Она убила троих детей: восьмилетнего и семимесячного сыновей, четырехлетнюю дочь. Во время последней беременности женщину госпитализировали. Медики обращали внимание на ее поведение и предполагали психические отклонения.

По информации издания, в семье есть семилетний мальчик. В момент убийства он находился в школе. Вернувшись домой, видел тела братьев и сестры. Орудием убийства стал топор.

