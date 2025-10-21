Внучка-убийца Тархова в эфире у Малахова попыталась выдать себя за жертву

Впервые за восемь месяцев молчания главная подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи вышла в эфир. В программе «Малахов» Екатерина Тархова попыталась объяснить шокирующие обстоятельства гибели своих бабушки и деда. Однако ее монолог, по мнению экспертов и зрителей, превратился в хладнокровный спектакль, где на первый план вышла не вина, а попытка самооправдания. Об этом пишет SAMARA.KP.RU.

С самого начала, как отмечает KP.RU, стало ясно, что это не исповедь раскаявшегося человека. Екатерина предстала с каменным, непроницаемым лицом. Ни слез, ни дрожи в голосе. Ее хладнокровие шокировало.

Она подчеркнула: единственная эмоция, которую продемонстрировала Тархова, — это жалость к себе, когда она говорила о жизни в СИЗО.

«Ее лицо и лицевая экспрессия четко отражают ее внутреннее содержание. Очень холодный человек, циничный, склонный к насилию. Поэтому я ей не верю», – обратила внимание в студии программы эксперт-психолог Анетта Орлова.

Это спокойствие — не приобретенное в следственном изоляторе качество. Как сообщала следователь-криминалист Юлия Федякина, даже видавшие виды оперативники были поражены, когда в феврале 2025 года застали подозреваемую дома за курением кальяна в полной невозмутимости. Уже тогда в ее съемной квартире были обнаружены паспорта пропавших Тарховых, а последующие обыски подтвердили самое страшное.

Следствие считает, что мотив преступления банален — деньги. После исчезновения супругов Екатерина активно распродавала их имущество и снимала дивиденды с фирмы деда. Однако в телеэфире она предложила иную версию. Она рисовала себя жертвой семейных драм, утверждая, что дед и бабушка были против ее брака, разрушали ей жизнь, а мать, Людмила, ей «завидовала». В своем монологе 30-летняя женщина, сама будучи матерью, винила в собственных поступках жестокое воспитание и плохую атмосферу в семье.

Наиболее шокирующим стал ее отказ признать себя убийцей. По ее словам, она была лишь пешкой в руках настоящих злодеев — Светланы Метревели и ее племянника Дмитрия. Именно их она назвала организаторами и исполнителями жестоких деталей, включая отравление, заморозку тел азотом, расчленение и уничтожение останков.

«Я осознаю, что я совершила это преступление. Но что я убийца? Нет», — заявила Тархова.

История знакомства с Метревели, рассказанная Екатериной, напоминает сказку. Якобы после семейного скандала подруга посоветовала ей позвонить косметологу Магде, сестре Светланы. Та, в свою очередь, отправила «несчастную» внучку пожить в Тбилиси. Однако первый же вопрос Магды о том, какой суммой денег располагает Екатерина, по мнению экспертов, раскрывает истинные мотивы «спасительниц». Светлана Метревели, имевшая в 90-е проблемы с законом за мошенничество на 7 миллиардов, увидела в Екатерине с ее семейными обидами и доступом к капиталам деда идеальную мишень для манипуляций.

Интервью Екатерины Тарховой стало попыткой за лабиринтом второстепенных обид и драм скрыть суть — хладнокровное и корыстное убийство. Но, как показал эфир, публичная исповедь не равна раскаянию, а ледяное спокойствие подозреваемой лишь убеждает в обратном.

Ранее сообщалось, что подозреваемой в убийстве бывшего мэра Самары продлили арест.