Защищать Родину можно не только в бою: Минтруд предлагает альтернативные варианты

Защита Родины – призвание каждого мужчины, но если человек не может сражаться на поле боя, то способен оберегать окружающую среду родной страны или ее сельское хозяйство. Минтруд обновил рекомендованный список профессий для тех, кто хочет легально отказаться от службы в армии, сообщает newizv.ru . В настоящий момент в перечне 150 специальностей.

«В целом к альтернативной службе я отношусь позитивно, но вот чем это обернется в текущей ситуации? Возможно, это создаст дополнительные рабочие места или закроет ту «брешь», которую сейчас закрывают гастарбайтеры. Возможно, удастся остановить от отъезда часть уклонистов, - высказал мнение генерал-лейтенант МВД Александр Михайлов

В списках есть много различных профессий: няня, тракторист, пекарь и артист ансамбля. Если у человека есть объективные причины не служить в армии 12 месяцев, то он обязан на протяжении 21 месяца (иногда 18) отработать по одной из предложенных специальностей. В нынешнем году правительство дало распоряжение расширить список и внести профессии, которые способствуют защите природы. Предполагается, что особенно актуально это будет в регионах, где часто возникают природные пожары. Это Якутия, Колыма, Читинская область. Или территории вблизи Волги, где давно стоит вопрос, как эффективно организовать уборку вод и земель.

«Очень важно, чтобы решение вопроса альтернативной службы основывалось на потребностях рынка труда конкретного региона, где проживает призывник», - уверен председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Член комиссии по экологическому благополучию при Общественной палате Антон Хлынов высказал мнение, что вряд ли молодые ребята будут выбирать альтернативную воинскую службу, еще и в таких опасных условиях. Эксперт отметил, что дефицит кадров есть точно. Возможно, частые пожары во многом связаны с отсутствием достаточного количества людей в штабах лесного хозяйства.