Застрявшие на борту судна в Мапуту моряки вернулись в РФ

Моряки из России, которые на протяжении нескольких месяцев не могли покинуть свое рыболовное судно, остановившееся в порту города Мапуту, смогли по итогу вернуться на родину. Соответствующее заявление сделали представители российской Генпрокуратуры в официальных социальных сетях органа.

В посте сообщается, что представители компании, обслуживавшей траулер, вынуждали владельца судна выплатить им средства в качестве расходов на содержание. Уточняется также, что они отказывались оформлять российским морякам документы для въезда и выезда из страны.

В то же время, заграничные паспорта моряков находились в миграционной службе страны, что сделало их заложниками ситуации и данного спора между двумя компаниями, рассказали в органе.

Сообщается, что возвращение моряков в Россию прошло успешно благодаря тесному сотрудничеству сотрудников российской генпрокуратуры с коллегами из Мозамбика.