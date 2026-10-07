В Подмосковье врачи поставили более 3 млн диагнозов с помощью ИИ

С февраля 2026 года цифровой помощник на основе искусственного интеллекте AIDA помог врачам поставить уже более 3 млн диагнозов, специалисты первичного звена используют его для дополнительной поддержки — он анализирует информацию из электронной медицинской карты и сопоставляет жалобы пациента, историю болезни и результаты обследований. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«ИИ-ассистент врача анализирует данные электронной медицинской карты пациента и формирует предположения по 95 социально значимым диагнозам», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что работа выстроена по принципу «второго мнения», при этом окончательное решение всегда принимает врач. Система проверяет данные медкарты и предлагает вероятный диагноз, специалист может использовать это как подсказку.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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