Московский областной фонд микрофинансирования выдал бизнесу почти ₽500 млн

За три квартала 2026 года Московский областной фонд микрофинансирования выдал предпринимателям региона более 480 млн рублей в виде льготных займов, поддержку получили 189 предпринимателей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С января по сентябрь этого года малый и средний бизнес Подмосковья получил 196 льготных займов Московского областного фонда микрофинансирования (Фонд) на сумму 482,6 млн рублей. Наиболее часто поддержу Фонда получали субъекты МСП, ведущие деятельность в сфере производства и образования: выдано 79 займов на 220 млн рублей и 19 займов на 25,3 млн рублей соответственно», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, традиционно чаще всего льготные займы были предоставлены по двум программам — «Производство» и «Социальный бизнес». По программе «Производство» за девять месяцев было выдано 47 займов на 135,4 млн рублей, а по программе «Социальный бизнес» — 46 займов на 74,5 млн рублей.

Так, например, производитель уходовой косметики из Лыткарино привлек 5 млн рублей льготного финансирования на закупку сырья. Ставка составила 8% годовых. Также заем в 2 млн рублей под 8% годовых на приобретение оборудования получила пекарня «Машенька» из Люберец. Ознакомиться с программами льготных займов можно на сайте.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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