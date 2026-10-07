Форвард «Спартака» намерен окончательно перебраться в «Панатинаикос»

Греческие СМИ: форвард «Спартака» Гарсия подпишет контракт с «Панатинаикосом»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Спартак»]

Форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия, выступающий за «Панатинаикос» на правах аренды договорился о полноценном контракте с греческим клубом, рассказали журналисты Илиас Каллонас и Антонис Икономидис в эфире Box2Box by Betsson.

По их данным зарплата тринидадца по трехлетнему контракту составит €2,5 млн. При этом отмечается, что «Панатинаикос» пока еще не связывался по поводу окончательного выкупа форварда. Ливай Гарсия находится в аренде до конца сезона, а его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2028 года.

В 2025 году «Спартак» купил у АЕКа форварда сборной Тринидада и Тобаго за €18,7 млн. Однако вложения себе не оправдали, Ливай Гарсия так и не стал твердым игроком основы. В контракте футболиста со «Спартаком» прописана опция выкупа за €15 млн. Однако в «Панатинаикосе» рассчитывают добиться значительного уменьшения суммы. Нападающий в «Спартак» возвращаться не намерен, да и красно-белым он на данный момент не нужен — эти факторы должны помочь в осуществлении сделки.

Ливай Гарсия провел за «Панатинаикос» девять матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. За «Спартак» нападающий сыграл 48 игр во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал пять ассистов.

Ранее защитник «Зенита» Игорь Дивеев объяснил, почему не считает «Спартак» конкурентом в борьбе за чемпионство.

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