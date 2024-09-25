Эксперт Стольников рекомендует девелоперам снижать цены на жилье

Руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников обеспокоен сложившейся ситуацией на рынке недвижимости. В интервью «Ридусу» он сообщил , что в России может развиваться тенденция, когда много построенного жилья будет пустовать.

Подобного мнения придерживаются некоторые эксперты. Они проводят параллель с Китаем, где незаселенными остаются недавно построенные города. Эксперт Владимир Стольников отметил, что некоторые банки РФ по собственному желанию прекратили выдавать ипотеки или ужесточили условия сотрудничества.

Уменьшение объемов выдачи ипотечных кредитов может привести к снижению спроса на новостройки, что негативно скажется на девелоперах», — пояснил «Ридусу» Стольников.

Эксперт уверен, что кризис на рынке недвижимости в первую очередь отразится на девелоперах. В России остался большой запас непроданных объектов. Спрос на жилье постепенно снижается. Девелоперам важно адаптироваться к новым условиям. Стольников рекомендует специалистам предлагать клиентам улучшенные условия покупки или снижать цены.

Альтернативный вариант — создание фондов с целью выкупа части построек и их дальнейшей докапитализации. В случае если в ближайшие несколько лет рынок стабилизируется, вложения окупятся.

Ранее сообщалось, что риелтор Апрелев назвал причины возросшего числа отказов россиянам в ипотеке.