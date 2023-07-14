Затапливало улицы и выл ветер: в Минусинске женщине не разрешили в магазине переждать бурю

Во время сильной бури жительница Минусинска с маленьким ребенком хотела переждать непогоду в магазине «Батон», но администрация попросила женщину покинуть помещение, сообщает prmira.ru .

Со слов женщины, она зашла в магазин, чтобы переждать ливень. Это произошло вечером, 13 июля. В Минусинске затапливало улицы, сносило деревья. Позже жители выкладывали в социальных сетях фото, как провалился асфальт от мощного потока воды. Люди не могли выйти из подъездов, а автомобили просто «глохли».

Несмотря на бурю, как утверждает женщина, в магазине «Батон» перед ней закрыли двери, предварительно попросив покинуть помещение. Ее дом находится далеко от магазина, но ей пришлось бежать под дождем.

«Объективных доказательств, что кто-то кого-то выгонял, нет. То, что магазин нужно закрывать при отключении электричества, — это регламент. Товар в открытом доступе, из-за перепада напряжения там может быть опасно находится, так как много электрооборудования», - прокомментировали ситуации сотрудники магазина «Батон»

Сотрудники магазина «Батон» отрицают, что выгоняли женщину. Произошло отключение электроэнергии. Они действовали с соблюдением всех правил: попросили покинуть торговый зал и закрыли двери. Но первую дверь никто не блокировал, оставалось место между двумя дверями, где женщина могла переждать грозу.