Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» рассказала, почему в последнее время западные СМИ особенно часто публикуют материалы с недостоверной информацией относительно военных РФ и высокопоставленных лиц, сообщает агентство «РИА Новости» .

Маргарита Симоньян поделилась собственным примером. СМИ Запада опубликовали информацию, что главный редактор радуется, если на Украине гибнут мирные люди. В частности, такими данными поделился иноагент Михаил Зыгаря, отметив, что Маргарита Симоньян лишь насмешливо ехидничает и ухмыляется. Спикер отрицает подобные обвинения, которые никак не аргументированы.

В последнее время выходит много материалов, в которых пишут об окружении президента Владимира Путина. Западные журналисты стараются рассказать, что эти люди бесчеловечные и жестокие, коварные и злые. Цель одна - добиться раскола общества в России. Много критики поступает в адрес военных РФ.

«Заткнуть рот всем стоящим в этой студии и сотне других людей, которые громко отстаивают позиции России, защищают свою родину, и это имеет значение и имеет влияние», - Маргарита Симоньян рассказала, чего добивается Запад

Маргарита Симоньян призвала россиян не реагировать на провокации. Запад постоянно придумывает новые способы, как расколоть общество. Недавно была выбрана другая стратегия - дагестанцев натравили против евреев. Любые национальные проблемы приводят к тому, что страны распадаются. Именно поэтому Запад и пытается настроить россиян друг против друга.

Спикер отметила, что подобные акции устраивают люди, которые предварительно проходят подготовку. Они имеют опыт и получают большие деньги. Сейчас соотечественникам особенно важно не поддаваться на провокации.