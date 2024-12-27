Затмения, сияния и комета А3: в космическом пространстве произошло шесть ярких событий

В 2024 году в космическом пространстве произошло шесть ярких событий: метеоритный поток Персеиды, суперлуния, кольцеобразное солнечное затмение, полярные сияния, полное затмение и появление кометы А3, сообщил 56orb.ru.

Издание отметило, что в 2024 году россиянам удалось рассмотреть комету А3, которая виднелась на небе. Для ее изучения людям не требовалось использование какой-либо техники. Антихвост шел от кометы к Солнцу, хотя обычно происходит наоборот.

Издание напомнило, что текущий год запомнится астронавтам одновременно двумя природными явлениями — полным затмением и кольцеобразным солнечным затмением. Кольцеобразное затмение проходило в основном над Тихим океаном, а полное было видно жителям некоторых штатов США.

Чаще обычно россияне могли наблюдать за северным сиянием.

«В результате мощных вспышек часть газов, составляющих корону, была выброшена за пределы Солнца. Этот материал устремился в сторону Солнечной системы и, столкнувшись с магнитным полем Земли, вызвал яркое свечение в ночном небе», — сообщил 56orb.ru.

Издание отметило, что наблюдение за метеоритным потоком Персеиды — это ежегодная традиция для любителей астрономии. В нынешнем году Луна зашла около полуночи во время пика потока, что сделало наблюдение наиболее удобным.

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