Гороскоп для всех знаков зодиака с 23 по 29 декабря

Последняя рабочая неделя перед Новым годом принесет романтические моменты в жизнь Овнов и успех в долгосрочных рабочих проектах для Стрельцов. Эзотерик Майя Королева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что ждет все знаки зодиака с 23 по 29 декабря.

Овны, Тельцы, Близнецы

Овнам не стоит стесняться проявлять свои чувства к партнеру, можно добавить в отношения немного романтики. На работе представителей огненного знака ждут удачные переговоры, конец года подарит им успешное завершение проектов.

«Овнам следует уделить внимание отдыху, чтобы восстановить свои ресурсы», — добавила Королева.

Новые эмоции в отношениях ждут Тельцов, им стоит приготовиться удивляться сюрпризам от партнера.

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«Обстановка в рабочих делах будет отличаться от личной жизни Тельцов. Возможны задержки в делах, лучше не спешить. Неделя станет для них изматывающей, также стоит лучше следить за питанием», — отметила эзотерик.

Близнецам нужно быть внимательнее к своему партнеру — необдуманные слова могут вызвать недопонимание и стать причиной ссоры. Звезды рекомендуют представителям воздушной стихии заняться спортом перед Новым годом. О рабочих делах можно не переживать, ведь Близнецов ждет успех в креативных проектах.

Рак, Лев, Дева

Подводя итоги года, Ракам стоит уделить время откровенным разговорам со своим партнером. Кроме того, им будет необходимо сохранить эмоциональное равновесие. В рабочих делах Ракам лучше не спешить и дать себе время на размышления.

Спонтанные свидания ждут Львов в конце декабря. Королева посоветовала этому знаку зодиака создать романтическую атмосферу.

«Львов ждет успех в коллективной работе. При этом звезды не рекомендуют им перенапрягаться в этот период», — заявила предсказательница.

Фото: [ freepik.com ]

Обсуждение совместных планов с партнером даст новый импульс отношениям Девы. На неделе с 23 по 29 декабря им стоит избегать стрессов и больше отдыхать. Конец декабря для Девы станет хорошим временем для анализа и планирования на работе.

Весы, Скорпион, Стрелец

Накануне Нового года Весы будут привлекать внимание окружающих своей харизмой. На работе им лучше избегать конфликтов и стараться решать задачи в команде. Кроме того, Королева рекомендовала Весам заняться йогой.

Страстные моменты наполнят личную жизнь Скорпионов, но для этого им нужно проявить инициативу.

«На работе не бойтесь проявить лидерские качества. Также не забывайте заботиться о психическом здоровье», — продолжила эзотерик.

Фото: [ freepik.com ]

Стрельцы, вероятно, смогут встретить особенного человека перед Новым годом. Их ждет приглашение на мероприятие, что приведет к новым знакомствам. На работе Стрельцов ждет успех в долгосрочных проектах, заявила Королева. Также она отметила пользу активностей на свежем воздухе для представителей этого знака зодиака.

Козерог, Водолей, Рыбы

Козероги смогут вдохновиться общением с любимым человеком. Перед Новым годом им важно не перегружать себя. На работе Козерогам лучше сосредоточиться на целях, в конце декабря их ожидает успешное завершение дел.

Необычные увлечения помогут Водолеям сблизиться с партнером. Также Королева посоветовала этому знаку зодиака проявить внимание к дыхательным упражнениям. Лучшим решением для Водолеев в последнюю рабочую неделю 2024 года будет поддержка коллег, это улучшит атмосферу в коллективе.

Фото: [ freepik.com ]

Для Рыб настанет время для эмоциональных разговоров со своей второй половинкой, после чего отношения станут еще глубже.

«На работе Рыбам не нужно бояться удачных идей, которые обязательно посетят их. Не забывайте уделить внимание психическому состоянию», — посоветовала эзотерик.

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