Смог, запах гари и «очень вредно» на датчиках: кемеровчане не могут дышать и требуют ответа от местных властей

Кемеровчане уже не первые сутки жалуются на дымку, окутавшую столицу региона. Утром в понедельник, 22 июня, обстановка не улучшилась — на улицах видимость снижена из-за смога, а в воздухе ощущается запах гари, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, на сайте Мониторинга качества и загрязненности воздуха обнародованы результаты замеров. Большинство стационарных датчиков, установленных в различных частях города, фиксируют уровень загрязнения, классифицируемый как «вредно» либо «очень вредно».

Не остаются без внимания происходящее и пользователи телеграм-чата губернатора Кузбасса — там регулярно появляются новые обращения от обеспокоенных горожан.

«Что за ужас творится на улице уже несколько дней? Пелена окутала город. Это в достаточно ветреную погоду!» – пишет одна из местных жительниц в чате губернатора.

По данным издания, жители областного центра жалуются на то, что на открытом воздухе становится тяжело дышать. Звучат призывы к официальным лицам с требованием разъяснить сложившуюся обстановку. По предположениям кемеровчан, причиной появления дымки могли стать природные возгорания, бушующие в Красноярском крае.

Ранее жители Волгограда в соцсетях рассказали, что им мешало спать в ночь на 19 июня.