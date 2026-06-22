В Чехове прокуратура помогла восстановить права инвалида по зрению

Прокуратура Московской области помогла восстановить право инвалида по зрению на беспрепятственную городскую среду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инвалид первой группы по зрению обратился на личный прием к заместителю прокурора Московской области Олегу Черскову и сообщил о проблемах с доступностью городской среды, с которыми он сталкивается при посещении социально значимых учреждений. По его словам, на его пути к больнице и центру социального обслуживания, которые находятся на пересечении улиц Чехова и Пионерской в городском округе Чехов, находится транспортно-пешеходный светофор, не оборудованный звуковыми сигналами, дублирующими световые.

После вмешательства прокуратуры светофор обеспечен специализированным оборудованием. Теперь световые сигналы светофора подаются одновременно со звуковыми.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.