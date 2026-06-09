На платформе Чкаловская нашли тело блогера, который вел канал о МЦД-4 и боролся с зацепингом

Вечером 8 июня на платформе «Чкаловская» ярославского направления железной дороги обнаружили тело молодого человека. Как сообщает « Мослента » со ссылкой на «Москвач», погибшим оказался автор Telegram-канала «Подслушано МЦД-4», который неоднократно выступал против зацепинга — опасного увлечения ездой на крышах и сцепках поездов.

Тело нашли на крыше электропоезда. По информации журналистов, администратор канала часто публиковал посты, осуждающие зацепинг, и призывал подписчиков не рисковать жизнью. Однако сам он, судя по всему, нарушил собственные предостережения.

С момента трагедии Telegram-канал «Подслушано МЦД-4» не опубликовал ни одного нового поста — только рекламное сообщение, которое, вероятно, было отложено заранее. Официальной информации о гибели автора на канале не появлялось. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.