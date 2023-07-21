Завтра в Домодедове откроется новый парк «Взлет», рассказываем как устроено общественное пространство

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил новый парк «Взлет», который обустроили в Домодедове. Открыть новое пространство планируют уже в субботу. «Взлет» прекрасно подойдет и для активного отдыха, и для того, чтобы расслабиться и просто полюбоваться природой.

ПОГОДА ЛЕТНАЯ!

Концепция нового парка связана с авиацией, так как среди местных жителей много сотрудников аэропорта Домодедово. Об этом напомнил Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Кто-то пилот, кто-то работает в сфере обслуживания. Поэтому здесь парк заточен, ориентирован как раз вот на такую полетную тематику», — отметил губернатор.

Фото: [ Фото: Константин Семенец ]

При этом найти развлечение в парке можно на любой вкус и для всех возрастов. Вся необходимая инфраструктура обеспечена.

«Нам очень важно, чтобы жизнь каждого парка была содержательной. Во „Взлете“ хватает места и для детей, и для взрослых, много различных спортивных возможностей — волейбол, баскетбол, теннис, футбол — все, что хочешь. Уже сейчас в парке достаточно много людей, а завтра, в день открытия, будет еще больше», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что сейчас стоит задача — чтобы в каждом городском округе и небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться и в лесу, ведь все экологические нормы соблюдаются. В некоторых случаях под парки выделяют бывшие заброшенные территории. Кстати, это касается и домодедовского «Взлета».

НА ВЕЛО И НА ЧИЛЕ

На территории парка проложили велодорожку, для пешеходных прогулок составили специальные маршруты. Кроме того, обустроили площадки, где можно с комфортом наблюдать за природой. На берегу пруда установили амфитеатр, перголы, навес с качелями. Кроме того, оборудовали пляж и с удобными выходами к воде. Для детей построили новую игровую площадку, также обновили спортивную.

Чтобы обеспечить комфорт и безопасность, в парке наладили современную систему освещения и видеонаблюдения, поставили навигационные указатели. Конечно, на всей территории разместили урны и скамейки, установили четыре туалетных модуля, оборудовали парковку для автомобилей.

Фото: [ Фото: Константин Семенец ]

«На парковой территории проложили комфортную дорожно-тропиночную сеть, оборудовали площадки и для детей, и для спортсменов, и места для спокойного отдыха. Общая площадь благоустройства порядка 35 гектаров. Мы надеемся, что новая зона отдыха, как и обновленный стадион, станут точками притяжения не только для жителей микрорайона Авиатор, но и для всех домодедовцев», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

ГУЛЯТЬ И БЕРЕЧЬ

Горожане парку очень рады. Одна из жительниц Любовь Тумарова отмечает, что здесь много разных площадок, и есть, куда прийти погулять с детьми.

«Никто никому не мешает, все чисто, убрано. Надеюсь, жители Авиагородка будут поддерживать чистоту и уют, которые для нас создали. В основном дети тянутся на свежий воздух, играют на белоснежном песочке. Здорово, что площадка расположена в теньке, есть место, где можно спрятаться от солнца», — поделилась женщина.

Помимо самого парка, благоустройство провели рядом с прудом Лесной и на территории спортклуба «Авиатор». Здесь уже поставили новые спортивные площадки, а в августе установят зрительские трибуны. Сотрудник ДК «Авиатор» Александр Подобреев преподает каратэ, а в парк каждое утро приходит на пробежку.