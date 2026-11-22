Глава МИД республики Кястутис Будрис заявил в соцсети, что информация о запуске с литовской территории объекта в направлении РФ не соответствует действительности, и подчеркнул: Вильнюс никогда не разрешал использовать свое воздушное пространство для атак на российские цели.

Будрис коротко отреагировал на сообщения из Калининградской области. По его словам, Литва не давала согласия на использование своего неба для ударов по целям в РФ.

Напомним, что накануне губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в Неманском районе объявили беспилотную опасность. Система оповещения среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы. Однако после проверки специалисты угрозы не обнаружили.

Это не первый подобный эпизод в регионе. В октябре воздушное пространство Литвы нарушил украинский беспилотник. Премьер-министр страны Миндаугас Синкявичюс тогда заявил, что дрон пересек границу с польской стороны. В последнее время в небе над Прибалтикой неоднократно фиксировали беспилотники. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее уверяли, что не давали Украине разрешения использовать свои территории и воздушное пространство для атак дронов на объекты в России.

Ранее Литва обратилась к Польше с просьбой помочь в расследовании инцидента с БПЛА.